Moutinho sobe ao palco do CCB, no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais”, acompanhado pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Pedro Soares, na viola, e e Frederico Gato, no baixo.

O Museu do Fado refere-se ao espetáculo como “um registo cru” do EP, que celebra os 20 anos da estreia discográfica do criador de “Um Copo de Sol” (Amélia Muge). Neste EP, Moutinho canta letras inéditas de Maria do Rosário Pedreira, Teresinha Landeiro e recria “Um Resto de Mouraria”, de Carlos Conde e Martinho da Assunção, tema gravado anteriormente por outros fadistas como Alfredo Duarte Jr. e António Pelarigo.

Pedro Moutinho começou a cantar em 1999 e, no ano seguinte, fez parte do Quinteto de Fados de Lisboa, com Filipe Lucas, Rodrigo Serrão, João Courinha e José António Mendes. Em 2001 começou a participar nas "Quartas de Fado", no Casino Estoril, com curadoria de Carlosa Zel (1950-2002) e, em 2002, iniciou a carreira discográfica com o disco "Primeiro Fado".

Em 2003 recebeu o Prémio Revelação da Casa da Imprensa e, em 2008, o seu álbum "Encontro" valeu-lhe o Prémio Amália para o Melhor Disco do Ano.