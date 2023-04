d4vd anunciou o lançamento do seu EP de estreia. "Petals to Thorns" chega a 26 de maio a todos os serviços de streaming de música e vai contar com os singles "Romantic Homicide" e "Here With Me".

O primeiro disco do jovem artista vai contar com nove canções. Além dos primeiros singles revelados, os temas “Worthless” e “Placebo Effect” também vão fazer parte do alinhamento de "Petals to Thorns".

"As canções variam do pop sonhador em ritmo acelerado e cheio de reverberação ao rock preguiçoso com elementos de R&B e pop-punk na voz. Depois de enfrentar ataques de direitos autorais no seu canal de videojogos no YouTube, d4vd começou a gravar sua própria música dentro do armário da sua irmã na app BandLab. Tendo a cultura anime e de videojogos como algumas das suas maiores influências, a sonoridade de d4vd é a prova viva do espírito DIY dos artistas emergentes da atualidade", lembra a editora em comunicado..

O músico revelou ainda várias datas da sua próxima digressão de verão, pela Europa e Estados Unidos.

Veja as datas da digressão: