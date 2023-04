A digressão abre em Braga, no Espaço Vita, e segue, no sábado, para a iniciativa Ler em Viana, em Viana do Castelo, e, nos dias 21 e 22, para o Museu do Oriente, em Lisboa, onde as sessões já estão esgotadas. No dia 13 de maio, estará no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

“Piano Para Piano” resultou de uma encomenda do Festival de Piano em Vila Nova de Cerveira, que levou Rodrigo Leão a compor duas novas peças.

Sobre este projeto, citado pela promotora, Rodrigo Leão afirma que considerou “interessante estabelecer um diálogo com quem estudou e estuda seriamente o instrumento”, apesar de não ter estudado piano, em termos académicos. Neste espetáculo, apresentado como “uma viagem ao maravilhoso desconhecido”, Rodrigo Leão partilha o palco com sua filha Rosa, de 19 anos.

Rodrigo Leão, que fez parte dos Madredeus e dos Sétima Legião, tem uma carreira musical a solo de mais de 25 anos, iniciada em 1996 com o álbum “Ave Luminare”.

O músico compôs bandas sonoras para filmes como “A Gaiola Dourada” (2013), de Rúben Alves, “O Mordomo” (2013), de Lee Daniels, e para a série televisiva “Portugal – Um Retrato Social” (2007), de António Barreto. Trabalhou ainda com artistas como Beth Gibbons, Neil Hannon, Scott Matthew, Rui Reininho, Joan as Police Woman, Stuart Staples e Lula Pena.