O músico e compositor Rodrigo Leão apresenta, em 23 de abril do próximo ano, no Museu do Oriente, em Lisboa, o projeto “Piano para Piano”.

"Este projeto consiste na apresentação com a sua filha, a pianista Rosa, de composições de sua autoria, pensadas para serem executadas em dois pianos acústicos", segundo comunicado da promotora Uguru. A proposta é "um diálogo em palco entre dois pianos acústicos".