Sabrina Carpenter está em digressão pela Europa, mas passou apenas por algumas capitais. Os bilhetes para os concertos esgotaram rapidamente, mas a ministra das Finanças do Reino Unido recebeu dois convites para um dos espetáculos da cantora norte-americana em Londres.

Este domingo, no programa "Sunday with Laura Kuenssberg", da BBC, Rachel Reeves confirmou que foi ao concerto de Sabrina Carpenter "com um membro da minha família há umas semanas". Na entrevista, a ministra britânica explicou que, devido ao seu cargo, é acompanhada por elementos da segurança.

"O que significa que não é tão fácil como seria no passado simplesmente sentar-me num concerto, apesar de isso provavelmente ser muito mais fácil para toda a gente", frisou. "Achei que era a coisa certa a fazer de uma perspetiva de segurança", defendeu, acrescentando que os convites para o concerto "não eram bilhetes que se podiam pagar".

"Não havia um preço para esses bilhetes, obviamente vou declarar o valor deles, mas não eram bilhetes que se podiam comprar”, explicou Rachel Reeves.

O governo trabalhista do Reino Unido ainda não passou um ano no poder, mas já se viu em apuros devido a dois concertos. A ministra das Finanças do Reino Unido admitiu este domingo ter aceitado a oferta de dois bilhetes para um concerto de Sabrina Carpenter em Londres, em março.