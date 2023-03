Depois de esgotar a primeira data, Caetano Veloso anunciou mais dois concertos em Portugal. Além de 9 e 10 de setembro, o artista brasileiro vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 12. Já o Coliseu do Porto vai receber o artista no 14 e 15 (data extra).

Os bilhetes para as novas datas já estão à venda nos locais habituais.

Os concertos estão integrados na digressão “Meu Coco”. “No show ‘Meu Coco’ procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registem momentos históricos do meu trabalho”, escreveu Caetano Veloso sobre o espetáculo que vai apresentar, citado no comunicado.

O texto acrescenta que “o reportório é escolhido a dedo, não apenas com ‘a mera função de agradar aos espetadores’, mas criando um enredo que ponha em diálogo faixas de diferentes tempos. No fundo, que ponha em diálogo Caetano com a sua obra, com o seu público e com os seus mestres e discípulos”.

Em Lisboa, os bilhetes têm preços entre os 25 e os 100 euros, enquanto no Porto vão dos 25 aos 80.

A última vez que Caetano Veloso esteve em Portugal foi em 2021, num formato íntimo de voz e violão.