O festival Luna Fest começa hoje na Praça da Canção, em Coimbra, dando início a cinco noites de música rock com nomes como A Certain Ratio, Gang of Four, Black Lips, Martin Dupont e The Fleshtones.

A primeira edição do festival dedicado ao ‘rock & roll’ arranca hoje na margem esquerda do rio Mondego, com The DSM IV, Robert Gorl & Daf, The Undertones, The Speedways e John Cale & Band.

Na quinta-feira sobem ao palco Oh! Gunquit, The Black Lips, Finale, Buzzcocks, La Elite e Hickoids.

Já na sexta-feira é a vez de La Femme, The Phobics, The Damned, Fleshtones e The Star Spangles, sendo que 5.ª Punkada, Eel Men, Dissidenten, Martin Dupont, A Certain Ratio e The Rezillos atuam no sábado.

O último dia do festival, domingo, conta com a atuação de Gang of Four, The Only Ones e Yummy Fur.

A banda americana Devo, que chegou a ser anunciada para atuar no domingo, cancelou o concerto para aquele dia - a organização oferece, por isso, a última noite do evento.

A ideia de criação do Luna Fest surgiu por iniciativa do músico Vitor Torpedo em conjunto com Tito Santana, responsável pelo bar associado ao rock em Coimbra Pinga Amor.

O evento junta a música à vertente social, apoiando repúblicas de estudantes da cidade e oferecendo bilhetes gerais a quem doe sangue.

A organização estabeleceu parcerias, designadamente, com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, no âmbito da qual cedeu 550 bilhetes gerais, que foram vendidos pela Associação, com a receita a reverter totalmente para a compra de equipamentos desta instituição sediada na Quinta da Conraria, em Coimbra.