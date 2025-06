"Quando Te Fores Embora" é o novo single de IOLANDA e o primeiro avanço do seu álbum de estreia, com edição prevista ainda para este ano. O tema já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e dá início a um novo capítulo na carreira da cantora.

"'Quando Te Fores Embora' é o início da mudança. É o mote para o disco que sempre quis escrever", frisa a artista. "Talvez esteja a dizer adeus ao que fui ou a alguém que já não quero ter por perto. Talvez a ambos", acrescenta.

Em comunicado, a cantora confessa que a canção é "aviso para quem não veio por bem". "Escrevi-a porque cansei-me de pedir desculpa por existir e porque me quero focar no futuro. É mais do que uma canção: é um aviso para quem não veio por bem, que vá. E que deixe tudo exactamente como encontrou quando chegou pela primeira vez", remata.

No dia 10 de julho, IOLANDA sobe ao Palco WTF Clubbing do NOS Alive'25, num concerto onde apresentará, pela primeira vez ao vivo, parte do novo disco.