No dia 28 de outubro, na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, 16 rappers vão lutar título de melhor MC em território nacional.

A terceira edição portuguesa do Red Bull FrancaMente, a competição de rap de improviso inspirada no maior espetáculo do género do mundo, o Red Bull Batalla, chega ao fim no próximo sábado e conta com a participação de artistas que conquistaram os jurados nas primeiras fases, que decorreram no Plano B (Porto) e no Lisboa ao Vivo.

Na final, os 16 concorrentes vão enfrentar um júri composto por ProfJam, Valete e Eva Rap Diva. A noite será conduzida pelo host NTS, estando o DJ Kronic responsável por lançar os beats que dão o arranque às rimas. Os bilhetes para a final já se encontram disponíveis para venda em redbull.pt.

Kappa Jotta foi um dos jurados na primeira fase da competição. Em conversa com o SAPO Mag, o rapper destaca a coragem dos participantes. "Já acompanhava as batalhas de improviso do Brasil há muito e, portanto, já sou público. Quando começaram a dinamizar aqui as batalhas, foi uma coisa que me atraiu rapidamente porque, também como estou dentro da cultura, é daquelas coisas que me chegam fácil", começa por contar.

"Eles têm a coragem que eu não teria. Ir para ali, ter que fazer aquilo na hora, com a máxima pressão e com um monte de pessoas a olhar. Eu não sei se seria capaz. Mas imagina, a parte de ser júri, para mim, acaba por não ser muito difícil porque acompanho mesmo assiduamente as batalhas tanto lá de fora e, hoje em dia, como de cá. Portanto, para mim, é um bocado o meu jogo em casa", conta o artista.

Mas como se avaliam as prestações dos rappers? "Depende muito da batalha. Mas há alguns critérios que tenho sempre em conta, como o uso das bengalas, por exemplo. Há certas expressões que cada um capta para inícios e finais de frase -para dar tempo de pensar na punchline. Ou seja, analiso essa parte, se bloquearam em alguma coisa ou se engasgam em algum sítio ou não. E depois também há a comparação com os outros MCs", resume.

Para Kappa Jotta, a cultura do improviso no rap tem conquistado espaço em Portugal. "Os miúdos já não estão só à sexta-feira a improvisar. Notas que eles já têm uma assiduidade em várias batalhas porque o nível em que eles estão cá já não é um nível de treinarem uma vez por semana", destaca.

Red Bull FrancaMente 2023

Final nacional: 28 de outubro — Lisboa — Sala Tejo Altice Arena