De acordo com a editora Biruta Records, em comunicado, “Leonardo” inclui “dez faixas de peripécias de um alienígena com anomalias na sua saúde mental, a viver em Ermesinde”.

O álbum, coproduzido com zé menos e que conta com a participação de Presto (Mind Da Gap) e Tricla está disponível nas plataformas digitais e em CD, que pode ser adquirido através do bandcamp da Biruta Records.

“15% das receitas geradas pelo álbum revertem para a associação ENCONTRAR+SE, IPSS sem fins lucrativos que promove a saúde mental e a desmistificação dos seus estigmas”, lê-se no comunicado.

Os primeiros concertos de apresentação de “leonardo” estão marcados para 18 de novembro no Porto, no Plano B, 30 de novembro em Braga, no Lustre, e 02 de dezembro em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois.

Nestes espetáculos, MONA LINDA irá partilhar o palco com Stray, no Porto, Tugalife, em Braga, e Wugori, em Lisboa. Nos concertos de Braga e Porto participam também os convidados do álbum.