Robbie Williams subiu na passada segunda-feira, dia 27 de março, ao palco da Altice Arena, em Lisboa. Para a reta final do concerto, o cantor britânico guardou "Angels", single do álbum "Life thru a Lens", de 1997.

Antes da canção, o músico abriu o coração e falou sobre os "demónios" que superou no passado. "Os dias que se transformaram em meses, os meses que se transformaram em anos, os dez anos que se transformaram em vinte. Vinte anos de depressão", contou, revelando que experimentou "cocaína, ecstasy, heroína – quem é que havia de dizer que o Robbie ‘fu**ing’ Williams dava na heroína? –, e álcool".

Entre aplausos do público, Robbie Williams soltou os primeiros versos de "Angels" e, em segundos, a Altice Arena encheu-se de luzes. A uma só voz, as quase 20 mil pessoas que esgotaram a sala lisboeta cantaram um dos maiores êxitos da carreira do britânico .

Veja os vídeos: