O Rock à Moda do Porto realiza-se a 20 e 21 de outubro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Os bilhetes já se encontram à venda.

Com um cartaz repleto de artistas e bandas naturais da cidade Invicta, o festival regressa para a segunda edição. Os bracarenses Mão Morta são mesmo os únicos que não são naturais ou formados no Porto. Já Pedro Abrunhosa, Clã, Jafumega, Taxi e Trabalhadores do Comércio fazem parte da cena musical da cidade.

Segundo a Vibes & Beats, o "cartaz de luxo" é feito de bandas que "resistiram ao passar das modas".

"Orgulhosos detentores da pronúncia do Norte e um punhado de história de bandas de Rock que resistiram ao passar das modas e ainda hoje palpitam no coração de um país inteiro, este projeto regressa com um cartaz de luxo que conta com bandas como Mão Morta, Pedro Abrunhosa, Clã, Jafumega, Taxi, Trabalhadores do Comércio", frisa a organização.

"O convite está feito a todos que pretendam ingressar nesta viagem que promete duas noites históricas e que ficarão para sempre na memória dos portuenses e dos portugueses – não podem perder estas duas noites de celebração, que quer fazer uma homenagem ao melhor da música", remata a Vibes & Beats.

Os bilhetes estão à venda com os preços a variar entre os 25 e os 35 euros (diário) e os 49 euros (passe).

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto