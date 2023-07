A organização do Rock in Rio Febras que cerca de cinco mil pessoas passaram pelo festival, que se realizou no sábado, na freguesia de Briteiros São Salvador, em Guimarães, fazendo um balanço muito positivo.

Quanto à data da edição do próximo ano, será revelada nos próximos dias, com a garantia de que o festival realizar-se-á sempre junto às margens do rio Febras.

Nos próximos dias a organização vai também colocar a votação nas redes sociais três ou quatro hipóteses para que os internautas escolham o futuro nome do Rock in Rio Febras.

Na primeira edição do Rock in Rio Febras, realizada em 2022, passaram pelo recinto cerca de 1.500 pessoas ao longo de todo o dia.

A organização faz um “balanço muito positivo” do evento, revelando que, tanto das bandas como dos festivaleiros, tem recebido “um ‘feedback’ muito bom”.

“Foi algo muito bom. Estávamos com algum receio em algumas coisas, mas as nossas preocupações acabaram por ser teóricas. Na prática, correu tudo bem, não houve registo de nenhum incidente e tivemos três semanas para organizar tudo isto. Fazemos um balanço muito, muito positivo”, frisou Vasco Marques.