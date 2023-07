Ana Bacalhau abre o cartaz da 5.ª edição do festival, no dia 14, seguindo-se Calema no dia 15, Rui Veloso no dia 16 e Carolina Deslandes no dia 17, divulgou a autarquia, que organiza o evento.

Os bilhetes para os concertos estão à venda nos locais habituais por 10 euros cada noite, podendo ser adquirido um ‘livre-trânsito’ para as quatro noites por 25 euros ou um bilhete para famílias numerosas no valor de 20 euros.

O certame oferece aos visitantes experiências vínicas, trazendo no dia 13 especialistas do setor a conhecer o território.

São esperados mais de 40 produtores da região de Lisboa, com mais de 300 centenas de referências.

O festival conta ainda com provas comentadas por enólogos e produtores, conferências, workshops sobre a temática do vinho, ‘street food’, mostra de produtos regionais e um espaço infantil.

O Festival Alma do Vinho recebeu 35 mil visitantes na edição de 2022.