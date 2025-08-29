Mais de 60 obras de ilustração e banda desenhada de autores portugueses vão ser traduzidas e editadas em 24 países, através de uma linha de apoio financeiro da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

Na sua página oficial, a DGLAB indica que a Linha de Apoio à Ilustração e BD (LAIBD) irá abranger este ano 44 editoras estrangeiras e 61 livros de ilustradores portugueses, com um investimento global de cerca de 88 mil euros.

Entre os nomes de ilustradores mais representados estão Catarina Sobral, André Letria e André Carrilho, mas também são contempladas obras de António Jorge Gonçalves, Joana Estrela, João Vaz de Carvalho, Madalena Matoso e Mariana Rio, entre outros.

Os livros a serem apoiados têm também a assinatura de autores como Adélia Carvalho, Inês Fonseca Santos, Isabel Minhós Martins, José Jorge Letria, Ricardo Henriques ou Tatiana Salem Levy.

Entre as obras a editar, incluem-se o premiado “Balada para Sophie”, de Filipe Melo e Juan Cavia, na Bélgica, “Capital”, de Afonso Cruz, “A menina com os olhos ocupados”, de André Letria, na Dinamarca, em Espanha e na Macedónia do Norte, “Pardalita”, de Joana Estrela, em França, “A Guerra”, de José Jorge Letria e André Letria, na Arménia, “Dita Dor”, de António Jorge Gonçalves, na Argentina e na Coreia do Sul.

Brasil é o país com maior número de contemplados – oito -, nomeadamente, “Isto não é”, de Marco Taylor, “Como criar uma biblioteca”, de Inês Fonseca Santos e André Letria, “Virar o medo ao contrário, como a Paula Rego”, de Catarina Sobral, ou “O tempo do cão”, de Ondjaki e António Jorge Gonçalves.

Segue-se Espanha, com sete obras ilustradas a serem apoiadas, entre as quais “People are weird”, de Victor D. O. Santos e Catarina Sobral, “Foxy & Meg encontram um Mas-mas”, de Ricardo Henriques e André Letria, ou “A menina com os olhos ocupados”.

Criada em 2005, a LAIBD tem por principais objetivos divulgar no estrangeiro a produção portuguesa nas áreas da ilustração e banda desenhada, contribuir para a angariação de novos públicos e de novos mercados para autores e editores, e estimular a criação e valorizar o trabalho dos autores.