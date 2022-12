O músico português Samuel Úria vai assinalar os dez anos da edição do álbum "O Grande Medo do Pequeno Mundo" com dois concertos em março.

Os concertos serão a 16 de março no Teatro Tivoli, em Lisboa, e a a 21 daquele mês na Casa da Música, no Porto. Em palco, Samuel Úria contará com a participação de António Zambujo, Jorge Rivotti, Manel Cruz, Márcia, Miguel Araújo e Tomara (Filipe Montero), músicos com quem gravou. "O Grande Medo do Pequeno Mundo" foi editado em 2013 e na altura Samuel Úria contava à agência Lusa que o álbum revelava uma abordagem sobre a humanidade das pessoas, a subjugação aos medos e a escassez de soluções para superar esses medos. "São temas moderadamente generalistas que podem depois ser apropriados da maneira que cada um quiser, mas eu não estou interessado em que saibam a minha verdade, mas que entendam que estou a ser verdadeiro", afirmou. É desse álbum que fazem parte, por exemplo, os temas "Lenço Enxuto", que Samuel Úria canta com Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, e "Triunvirato", com António Zambujo e Miguel Araújo, que é uma homenagem disfarçada a três homens que o influenciam: Leonard Cohen, Dylan e Johnny Cash.