Após o lançamento de vários singles e de um EP ("Melodramaturgo") nos últimos dois anos, o novo álbum é o "culminar das composições e ideias que o SUIL foi explorando no seu quarto".

O disco explora os sentimentos e pensamentos do artista durante os últimos três anos, tocando em temas como isolamento, desigualdade, depressão e crescimento pessoal. Sobre o título "Sentado à Conversa com o Precipício", SUIL explica que o mesmo surgiu porque “foi assim que me senti nos últimos três anos".

"Sempre numa corda bamba entre "deixo que ele me engula" ou "não, aguenta, és mais do que imaginas". Ainda achei que pura e simplesmente tinha de me habituar à presença do Precipício, mas não. Ao conversar com ele, percebi que não vale a pena, não manda em mim", conta.

"Como um “miúdo do rock”, foi uma experiência especial explorar sonoridades diferentes, nas quais nunca me tinha aventurado, como Funk, Pop e até um pouco de música eletrónica”, explica SUIL. "A variedade sonora e as mensagens que consegui passar são o que mais me orgulha neste disco", remata.

A apresentação ao vivo de "Sentado à Conversa com o Precipício" está marcada para o dia 18 de março, a partir das 22h00, no Buffallos, em Marco de Canaveses (Porto).