Nesta última temporada de 2022, as CLAV Live Sessions retomam o modelo original com público, no CLAV - Centro Laboratório Artístico de Vermil, em Guimarães, e em formato streaming. As emissões poderão ser acompanhadas na página do YouTube do CLAV.

O primeiro concerto decorre no dia 27 de outubro com Siricaia, duo aveirense constituído por Susie Filipe (percussão e voz) e Vítor Hugo (voz e guitarra). "'Família Fandango' é o nome do 1º álbum de Siricaia que retrata através da música, pintura, literatura e vídeo, a vida de um seio familiar tipicamente português, ao longo de 4 gerações, numa viagem de volta às raízes, a bordo de sonoridades contemporâneas e eletrónicas. Dos ritmos tradicionais portugueses até ao jungle swing, com percussões portuguesas e guitarras elétricas travestidas de cavaquinho, Siricaia exploram diversas influências artísticas", assinala a organização em comunicado.

O concerto seguinte decorre a 9 de novembro com Minta, projeto de Francisca Cortesão. Para além de Minta & The Brook Trout, banda que é o principal veículo das suas criações desde 2006, e de They’re Heading West, projeto paralelo que já convidou dezenas de outros artistas, ao vivo a artista tem acompanhado Lena D’Água (guitarras e coros) e Bruno Pernadas (voz, guitarra e percussão).

No dia 24 de novembro atuam Captain Boy, na apresentação do disco "Domingos Lentos", o terceiro longa-duração, editado a 29 de abril. "O novo álbum foi totalmente escrito em português, inspirado por autores como Bukowski e Hermann Hesse, e fala sobre autodestruição, perda e descoberta. Ainda que seja um álbum introspetivo, o músico decidiu compô-lo a pensar na banda que o acompanha ao vivo, para poder explorar de forma mais enérgica as suas canções", sublinha a organização.

A 29 de dezembro, a temporada termina com os Evacigana, "que fazem rock que é visceral e melancólico em doses iguais, pisca o olho sem vergonha às estruturas e melodias da pop mais alternativa e que se veste com delicadas texturas eletrônicas, quando necessita de abrandar". A banda irá apresentar novos temas que nasceram da residência artística Cacarejo N`Aldeia, realizada no final do primeiro semestre no CLAV, e que farão parte do seu novo disco.

PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2022:

27 de outubro de 2022 - SIRICAIA

CLAV em Vermil - Guimarães

21h30 - Lotação: 15 pessoas e por marcação prévia

9 de novembro - MINTA

CLAV em Vermil - Guimarães

21h30 - Lotação: 15 pessoas e por marcação prévia

24 de novembro - CAPTAIN BOY

CLAV em Vermil - Guimarães

21h30 - Lotação: 15 pessoas e por marcação prévia

29 de dezembro - EVACIGANA

CLAV em Vermil - Guimarães

21h30 - Lotação: 15 pessoas e por marcação prévia