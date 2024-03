O rapper brasileiro Teto vai atuar no primeiro dia do festival, Slow J vai apresentar-se ao público na segunda jornada, enquanto Mariza encerrará o último dia, elencou à agência Lusa fonte da organização, a cargo das promotoras Domingo no Mundo e Music Mov.

“Depois de duas edições de sucesso absoluto (…), a zona ribeirinha de Portimão será novamente o epicentro de três dias intensos de celebração musical e de grande consciencialização ambiental e de promoção da sustentabilidade através da cultura e da música”, antecipou a organização.

A mesma fonte acrescentou que “o rapper é considerado o grande responsável pelo crescimento do Trap no Brasil”, e um “caso de sucesso viral” que lhe deu notoriedade por todo o mundo.

“O segundo dia terá como cabeça de cartaz o artista português do momento, Slow J, que depois de editar o álbum ‘Afro Fado’ esgotou duas noites na MEO Arena em tempo recorde. Já o último dia do festival será encerrado ao som da grande voz de Portugal: Mariza”, destacou.

A localização do festival, na zona ribeirinha de Portimão, é outro dos pontos salientados pelos organizadores para promover o evento, classificando a zona como “um destino de eleição para férias” no Algarve, em plena época alta do turismo na região.

“O Festival Mar Me Quer tem um verdadeiro compromisso entre a música e a sustentabilidade, sendo um exemplo de como a música e o meio ambiente podem coexistir em harmonia. O festival não só celebra a diversidade musical como também enfatiza a importância do desenvolvimento local e da descentralização cultural, promovendo o Algarve como um centro de inovação e compromisso ambiental”, posicionou-se a organização.

Toda a decoração é “desenvolvida por artistas plásticos com a utilização de materiais reciclados provenientes do mar”, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de proteger o ambiente e para “a urgência da mudança e da adoção de práticas sustentáveis”, assinalou.

Entre as preocupações ambientais estão também “o compromisso de minimizar os gastos energéticos, incorporando energia de fontes renováveis na iluminação, no transporte e na produção de energia” ou a “redução do consumo hídrico através do uso de equipamentos e dispositivos eficientes”, exemplificou.

“O Mar Me Quer estima um impacto económico resultante dos três dias de Festival para 2024 de cerca de 3.000.000 euros, entre receitas de alojamento e de restauração para a região do Algarve, com uma estimativa de trinta e seis mil dormidas de 08 a 10 de agosto”, estimou ainda a organização.

Os interessados já podem adquirir entradas, estando disponíveis bilhetes diários (15 euros), Packs Família (40 euros) e passes de dois (25 euros) e de três dias (35 euros), informaram os promotores, sublinhando que o Mar Me Quer é um festival “eco-consciente” e terá no primeiro dia a presença do “fenómeno brasileiro Teto”.