O final do ano é a altura de balanços e também de um momentos mais aguardados pelos fãs da música em todo o mundo, com a revelação do Wrapped do Spotify. O serviço streaming de áudio do mundo revelou esta quarta-feira, dia 29 de novembro, os artistas, as músicas e álbuns mais ouvidos entre os 574 milhões de consumidores da plataforma em 2023.

Pela primeira vez na história do Wrapped em Portugal, a música mais ouvida do ano pertence a uma artista feminina portuguesa. "Como Tu (feat. Ivandro)", de Bárbara Bandeira, é a canção que os portugueses mais ouviram durante 2023, seguida de "Tá OK", de DENNIS, e "Nosso Quadro", de AgroPlay, na terceira posição.

“Chakras” de Ivandro ocupa o quarto lugar, com "Coração de Gelo", de WIU, a encerrar o pódio.

"No ano em que lanço o meu primeiro álbum, ter a canção mais ouvida do ano é a maior recompensa, e o maior sinal de que este é o caminho certo", frisa Bárbara Bandeira. “Faço música para as pessoas e o facto de elas me escolheram é o maior prémio que posso receber. Obrigado a quem já cá estava e a quem chegou agora", acrescenta.

Em 2023, os portugueses têm uma nova artista internacional preferida. Taylor Swift, sobe ao primeiro lugar após ter ficado na terceira posição no ano passado, seguida de The Weeknd, o líder de 2022, e Drake, o líder do Wrapped 2021. O top 5 encerra com a presença do artista português T-Rex, em quarto lugar, e Bad Bunny. Este ano há sete artistas portugueses no top 20, quando em 2022 não havia nenhum artista local.

Em relação aos álbuns preferidos dos portugueses na plataforma, o primeiro lugar pertence ao português T-Rex com "COR D’ÁGUA". No segundo lugar está "Dos Prédios Deluxe", de Veigh, e no terceiro está "Starboy", de The Weeknd.

Entre os artistas portugueses mais ouvidos, o pódio é liderado por T-Rex, que tinha ficado na quarta posição no ano passado, seguido de Ivandro, líder em 2023, Plutónio, Wet Bed Gang e Julinho Ksd.

O panorama internacional

À semelhança do top nacional, Taylor Swift, lidera o top global, substituindo Bad Bunny, que ocupa agora a segunda posição, após ter liderado o Wrapped mundial durante três anos consecutivos. Em terceiro lugar está The Weeknd e Drake ocupa a quarta posição, seguido por Peso Pluma.

No que diz respeito às músicas mais ouvidas globalmente, o prémio vai para Miley Cyrus com “Flowers”, seguida de SZA com “Kill Bill” e Harry Styles com “As It Was”, que foi o líder desta categoria em 2022. .

Os artistas mais ouvidos em Portugal em 2023:

Taylor Swift The Weeknd Drake T-Rex Bad Bunny Ivandro Veigh Ana Castela Coldplay Travis Scott

As músicas mais ouvidas em Portugal em 2023:

“Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira “Tá OK” de DENNIS e MC Kevin o Cris “Nosso Quadro” de AgroPlay e Ana Castela “Chakras” de Ivandro e Julinho Ksd “Coração de Gelo” de WIU “Novo Balanço” de Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax e Supernova Ent “Flowers” de Miley Cyrus “CASA” de D.A.M.A e Buba Espinho “Lua” de Ivandro “La Bachata” de Manuel Turizo

Os álbuns mais ouvidos em Portugal:

“COR D’ÁGUA” de T-Rex “Dos Prédios Deluxe” de Veigh “Starboy” de The Weeknd “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny “Heartbreak & Other Stories” de Richie Campbell “HEROES & VILLAINS” de Metro Boomin “SOS” de SZA “Harry’s House” de Harry Styles “Midnights” de Taylor Swift “Dos Prédios” de Veigh

Os artistas portugueses mais ouvidos em 2023:

T-Rex Ivandro Plutónio Wet Bed Gang Julinho Ksd Calema Slow J LON3R JOHNY Richie Campbell Bispo

As músicas portuguesas mais ouvidas em 2023

“Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira “Chakras” de Ivandro e Julinho Ksd “CASA” de D.A.M.A e Buba Espinho “Lua” de Ivandro “TÁ TUDO BEM” de T-Rex “Planeta” de Bispo e Bárbara Tinoco “Chamada não Atendida” de Bárbara Tinoco “ROSAS” de Kappa Jotta e MUN “Maria Joana” de Nuno Ribeiro, Calema e Mariza “Preço Certo” de Pedro Mafama

Os artistas mais ouvidos a nível mundial:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA Karol G Lana Del Rey

As músicas mais ouvidas a nível mundial:

“Flowers” de Miley Cyrus “Kill Bill” de SZA “As It Was” de Harry Styles “Seven (feat Latto)” de Jung Kook “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado “Cruel Summer” de Taylor Swift “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin “Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53)” de Bizarrap “Anti-Hero” de Taylor Swift

Os álbuns mais ouvidos a nível mundial: