Embora já tivesse anunciado o fecho o cartaz da sua segunda edição na semana passada, o MEO Kalorama adicionou mais um nome ao cartaz. Esta segunda-feira, 19 de junho, a organização do festival confirmou os Blur de surpresa, no primeiro dia do evento, 31 de agosto.

A banda britânica atua no Parque da Bela Vista, em Lisboa, naquela que será a última data da sua digressão europeia. No passado dia 10 de junho, o grupo de Damon Albarn atuou no Primavera Sound, no Parque da Cidade do Porto.

Os Blur vão apresentar ao vivo o novo álbum, "The Ballad of Darren", o seu primeiro em oito anos, com lançamento previsto para 31 de julho.

A segunda edição do MEO Kalorama realiza-se entre 31 de agosto e 2 de setembro no Parque da Bela Vista. O cartaz tinha sido comunicado como fechado na semana passada, depois de anunciada a presença dos The Prodigy e de Lil Silva. Arcade Fire, Florence + The Machine, Yeah Yeah Yeahs, Aphex Twin, Siouxie, The Hives, Arca, Belle & Sebastian, Foals, Metronomy e M83 são outros nomes confirmados.