Depois de ter sido levado ao palco do Hot Clube, em Lisboa, no passado dia 26 de outubro, "Suspenso", o novo disco de Manuel Linhares, será apresentado esta sexta-feira, dia 28 de outubro, a partir das 22h30, na Casa da Música, no Porto. O artista atua também a 29 de outubro no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, e a 6 de novembro na Sala Clamores, em Madrid.

Os concertos contam com a participação especial do saxofonista, compositor e produtor norte-americano David Binney. Manuel Linhares será ainda acompanhado da sua banda de sempre – Paulo Barros no piano, José Carlos Barbosa no contrabaixo e João Cunha na bateria. A estes nomes, juntam-se ainda Paulo Perfeito no trombone e Gonçalo Marques no trompete.

Os créditos de "Suspenso" incluem ainda, entre outros, o pianista argentino Guillermo Klein e a rapper e letrista Capicua, que colaborou na letra de "Dança Macabra".

Disco apoiado pela DGARTES e lançado pelo carimbo Porta-Jazz, "Suspenso" é o sucessor de "Traces of Cities" (2013) e "Boundaries" (2019).

Manuel Linhares dedica-se à performance, composição, improvisação e ensino. O artista tem-se apresentado com o músico brasileiro Pedro Iaco em palcos pela Europa, Estados Unidos ou Brasil e estudou com nomes da música e da improvisação como Theo Bleckmann, Judy Niemack, Gretchen Parlato, Bobby Mcferrin e Meredith Monk. Em 2019, criou em conjunto com a cantora Sofia Ribeiro e o beatboxer Rizumik o retiro de improvisação bianual Vocal Being Retreat.