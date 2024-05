Falta apenas uma semana para a "The Eras Tour", de Taylor Swift, chegar a Portugal. A artista norte-americana vai atuar no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.

Nos concertos da digressão, a cantora apresenta sempre um momento acústico com duas canções surpresa. Por norma, Taylor Swift escolhe tocar um dos temas à guitarra e outro ao piano. Mas, na nova etapa da "The Eras Tour", tudo pode ser diferente.

"Toco duas canções durante o momento acústico, uma à guitarra, outra ao piano. Mudo todas as noites porque, aqui na 'The Eras Tour', cada noite é especial e diferente das outras noites", lembrou nos concertos na Paris La Défense Arena.

"Costumava haver regras para o momento acústico, mas decidi que agora iria fazer o que queria", confessou.

No primeiro concerto em Paris, no dia 9 de maio, a cantora apresentou "Paris" e "loml". Já na sexta-feira, 10, Taylor Swift apresentou um mashup de "Is It Over Now?" e "Out of the Woods" e "My Boy Only Breaks His Favorite Toys".

Já no terceiro concerto, a artista apostou "Hey Stephen" e "Maroon". No domingo, dia 12 de maio, a norte-americana apostou em dois mashups - "The Alchemy"/ "Treacherous" e "Begin Again"/"Paris".