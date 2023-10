Taylor Swift juntou-se à elite dos artistas com 10 ou mais singles a conquistar o primeiro lugar do top Billboard Hot 100.

Esta semana, "Cruel Summer" chegou à liderança do ranking norte-americano. Lançado originalmente em 2019, a canção do álbum "Lover" é o décimo single da artista a conquistar o primeiro lugar do top Hot 100.

O tema tornou-se popular no TikTok graças aos concertos da "The Eras Tour" e Taylor Swift decidiu promover "Cruel Summer" como single, quatro anos depois do seu lançamento. Na semana passada, a artista editou um EP com novas versões da canção de "Lover".

Nas redes sociais, Taylor Swift e Jack Antonoff, que escreveu o tema com a artista, celebraram a conquista. "É a nossa canção preferida do 'Lover', de há cinco anos. Dizíamos que era a nossa canção preferida do 'Lover' mas na altura pensámos: 'esta vai ser a nossa canção secreta preferida'", diz o cantor e compositor no vídeo.

"Só queríamos agradecer por terem colocado a 'Cruel Summer' no número um do Hot 100 da Billboard. E já não estamos no verão, é outono cerrado. Estou a usar uma camisola", brincou a cantora.