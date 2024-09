Nos espetáculos, no âmbito do Festival Fado, no domingo em Xangai, e no dia 10 de setembro em Pequim, Teresinha Landeiro irá também revisitar os seus dois primeiros álbuns, “Namoro” (2018) e “Agora” (2021), de acordo com a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado.

Os dois concertos decorrem no âmbito do Festival Fado, organizado pela Everything is New e a Alto e Bom Som em coprodução com o Museu do Fado, que chega este ano pela primeira vez a Pequim.

Segundo a Everything is New, também em comunicado hoje divulgado, a acompanhar Teresinha Landeiro estará o guitarrista Sebastião Pereira.

Além da música, o Festival Fado inclui também a exibição do filme “O Pátio das Cantigas”, um clássico do cinema português, uma conferência com Rodrigo Costa Félix sobre o tema “A História do Fado” e uma exposição sobre a história Fado, criada pelo Museu do Fado e pela Lisboa Cultura.

O Festival Fado “acontece em 17 grandes cidades da Europa, África, América Latina e Ásia e completa 14 edições em 2024 desde o seu início em Madrid”, recorda a Everything is New.

O álbum que Teresinha Landeiro leva até à China, “Para dançar e para chorar”, editado em março deste ano, é uma viagem através das novas sonoridades com que se foi cruzando e um desafio ao cantar composições de outros autores, partilhou com a Lusa em fevereiro.

“Chegou a Hora” (Milhanas) abre o álbum, seguindo-se “O Pedido” (Francisco Guimarães/Fado Menor do Porto, de José Cavalheiro Jr). A lista de autores escolhidos conta com nomes como Beatriz Pessoa, Jorge Cruz, Maro, ou Mário Laginha, que já colaborou, entre outros, com o fadista Camané.

Teresinha Landeiro cantou pela primeira vez em público aos 12 anos, na casa de fados Bacalhau de Molho, atual Casa de Linhares. Aos 16 anos começou a cantar noutra casa do bairro lisboeta de Alfama, Mesa de Frades, do músico Pedro de Castro.

Aos 18 anos, a convite do Museu do Fado, estreou-se no Centro Cultural de Belém, no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais”.

Em 2018, dez anos depois de se ter apresentado à Grande Noite do Fado de Lisboa, editou o seu álbum de estreia “Namoro”.