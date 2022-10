Na véspera de iniciar a digressão pelos Países Baixos e Alemanha, os The Black Mamba revelam uma versão acústica e com mais uma estrofe de "Love Is On My Side", tema que Portugal levou ao Festival da Eurovisão em 2021.

"Tatanka regressa ao The Bulldog Hotel, em Amesterdão, para cantar a música acompanhado apenas da sua guitarra no local onde conheceu a mulher que inspirou a letra", adianta a Sons em Trânsito em comunicado.

VER AQUI O VÍDEO.

No dia 21 de outubro, a banda aterra em Roterdão, nos Países Baixos, para o primeiro concerto. O grupo segue depois para Heerlen no dia 22, Leeuwarden no dia 24, Arnhem no dia 26 e Amesterdão no dia 27. A digressão termina no dia 28, com um concerto em Hamburgo, na Alemanha.

No primeiro trimestre de 2023 a banda vai editar "Last Night In Amsterdam", confirmando a ligação dos músicos com a capital holandesa. Destenovo álbum já se conhecem os singles "Love Is Dope", "Crazy Nando" e "Sweet Amsterdam".