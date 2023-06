The Hives, Tiga, Baxter Dury, Shygirl, James Holden, Chima Isaaro e Saint Caboclo são as novas confirmações da segunda edição do MEO Kalorama, anunciadas esta terça-feira, 6 de junho.

Já as atuações de Lil Yachty e de Slowthai foram canceladas "por motivos alheios à organização do festival".

A programação diária foi revelada na primeira conferência no Metaverso de um festival nacional, sublinhou a organização do evento que regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, entre 31 de agosto e 2 de setembro.

Por revelar ficou ainda um dos cabeças de cartaz, que será conhecido "muito em breve".

Entre as novidades conta-se também o palco PANORAMA, dedicado em exclusivo à música eletrónica, com um desenho de som quadrifónico, "e que na sua estreia faz desfilar diariamente um elenco de luxo dedicado a todos os aficionados das pistas, desde a abertura de portas, até ao encerramento do recinto", pode ler-se no comunicado.

O MEO Kalorama também volta a acolher a iniciativa "Chelas é o Sítio", projeto fundado por Sam The Kid com outras figuras do bairro de Chelas: Rato-Chinês no dia 31 de agosto, Gui Aly e NECXO no dia 1 de setembro e Snake Gr no dia 2 de setembro.

Sustentabilidade entre as metas

Em 2022, o MEO Kalorama reciclou 62% de todos os resíduos recolhidos, enquanto os restantes 38% se destinaram a gerar energia. O festival foi distinguindo como Evento ECO pela Valorsul, que o identifica como sendo um evento de resíduos zero para aterro sanitário.

"Nesta segunda edição, a Last Tour, promotor do MEO KALORAMA, consolida os 3 pilares do festival, a Música, a Arte e a Sustentabilidade, numa altura em que obteve a prestigiada certificação B CORP, que atesta o seu compromisso com a comunidade e o planeta, em linha com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", assinala a organização.

Os bilhetes diários para o festival já estão disponíveis pelo valor de 65 euros - venda exclusiva nas lojas MEO até dia 13 de junho às 12h00.

Esta é também a última semana para adquirir o passe geral pelo valor promocional de 145 euros, que a partir das 12h00 de dia 13 de junho passa a custar 160 euros.

Também já é possível reservar os serviços de campismo mediante a apresentação de um código promocional, que inclui Camping e Bungalows, com várias opções de alojamento. Novidade para esta edição do MEO Kalorama é a possibilidade de alojamento em Glamping - DOMO Camp. Todas as ofertas são complementadas por um serviço gratuito de shuttles entre o Lisboa Camping e o recinto do festival.

ALINHAMENTO MEO KALORAMA 2023:

QUINTA-FEIRA, 31 AGOSTO

YEAH YEAH YEAHS · THE BLAZE ·

M83 · METRONOMY ·

AMYL & THE SNIFFERS · BK’ · JOESEF ·

JOSÉ GONZÁLEZ performing Veneer · SHAME ·

PONGO · RITA VIAN · SCURU FITCHADU · TULIPA RUIZ ·

RATO-CHINÊS · SILK NOBRE ·

Panorama: BEN UFO · CALL SUPER b2b ANZ · CHIMA ISAARO ·

GAZZI · PEACH

SEXTA-FEIRA, 1 SETEMBRO

FLORENCE + THE MACHINE · APHEX TWIN ·

ARCA · BELLE & SEBASTIAN · FKJ

BAXTER DURY · CAPITÃO FAUSTO ·

ETHEL CAIN · SHYGIRL · TAMINO ·

EU.CLIDES · JAMES HOLDEN live · HOLY NOTHING ·

GUI ALY · NECXO ·

Panorama: JOHN TALABOT · MOXIE · NICOLAS LUTZ · PHOEBE · VIOLET

SÁBADO, 2 SETEMBRO

ARCADE FIRE · FOALS ·

THE HIVES · SIOUXSIE · PABLLO VITTAR ·

DINO D’SANTIAGO · SEN SENRA ·

NU GENEA live band · YOUNG FATHERS ·

CHARLIE CUNNINGHAM · CMAT ·

JUNIOR BOYS · SELMA UAMUSSE ·

HAUSE PLANTS · SNAKE GR ·

Panorama: BUDINO · DINAMARCA · SAINT CABOCLO ·

TIGA · TIJANA T