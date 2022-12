Os irlandeses The Script, que atuaram em novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, regressam a Portugal no próximo ano. Nas redes sociais, o MEO Marés Vivas confirmou que a banda vai subir ao palco do festival no dia 16 de julho de 2023.

"Superheroes", "The Man Who Can't Be Moved", "If You Could See Me Now", "For the First Time", "Breakeven" ou "Hall of Fame" são alguns dos maiores sucessos do grupo de Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, Glen Power e Rodney Alejandro.

A edição de 2023 do festival MEO Marés Vivas está marcada para os dias 14, 15 e 16 de julho no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes para a edição de 2023 já se encontram à venda em exclusivo nas Lojas MEO e na MEOBlueticket.pt.