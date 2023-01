No Reino Unido, as polémicas em torno das declarações de Piers Morgan já não surpreendem ninguém. Esta semana, Madonna foi o alvo do apresentador de televisão britânico.

Em entrevista à TalkTV, Piers Morgan confessou que não ficou surpreendido pela forma como Madonna anunciou a sua nova digressão mundial e defendeu que a 'rainha da pop' está a tentar ser uma boneca sexual aos 60 anos".

"Acho que ela se tornou na figura mais grotesca e embaraçosa da história do entretenimento mundial", acrescentou o apresentador em entrevista a Jeremy Kyle.

Nas redes sociais, as declarações de Piers Morgan têm sido criticadas. "Devia pedir desculpas pelos seus comentários misóginos sobre Madonna", defendeu um seguidor da cantora.