O cartaz desenhado até aqui pelo festival que acontece na Quinta da Ega, naquele concelho do distrito de Aveiro, inclui ainda os norte-americanos Suffocation, os italianos Elvenking, os neerlandeses God Dethroned, os brasileiros NervoChaos e os suíços Thola.

Do lado nacional estão confirmadas as presenças de Grog, Mão Morta, Gwydion e Terror Empire.

Os alemães Blind Guardian nasceram em 1984 e são considerados uma das bandas mais relevantes do ‘power metal’ com álbuns como “Somewhere Far Beyond” ou “Nightfall in Middle-Earth”.

Os bilhetes para o Vagos Metal Fest de 2024 já estão à venda, com os passes a custar 85 euros mais taxas.