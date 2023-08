"My reputation's never been worse, so/ You must like me for me..."

É (quase) oficial: Taylor Swift prepara-se para lançar regravação de "Reputation", álbum originalmente editado em 2017. A artista norte-americana revelou o primeiro excerto no episódio desta sexta-feira, dia 4 de agosto, de "O Verão Em Que Me Apaixonei", da Amazon Prime Video.

Esta é a segunda vez que a cantora lança excerto de canções "Taylor’s Version" na série - em junho, a estrela pop revelou um excerto da regravação de "Back to December" no trailer da segunda temporada.

Ouça o excerto de "Delicate (Taylor’s Version)":

Taylor Swift, que se estreia em Portugal em 2024 (24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa), já lançou as regravações de "Fearless" ,"Red" e "Speak Now". Para recuperar todo o seu catálogo de canções, a artista tem ainda de editar novas versões de "Reputation", "1989" e do seu álbum de estreia.