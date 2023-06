“Depois do concerto de apresentação no Convento São Francisco em Coimbra, Jorge Palma anuncia agora duas datas em Lisboa, dias 19 e 20 de outubro, no Teatro Tivoli BBVA. No Porto, o concerto está marcado para 11 de outubro, na Casa da Música”, refere o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

“Vida” assinalou o regresso de Jorge Palma aos álbuns de originais depois de 12 anos sem gravar, desde “Com todo o Respeito” (2011).

Jorge Palma celebrou no ano passado os 50 anos de carreira com seis concertos em Lisboa, nos quais foi feita uma viagem antológica pela discografia do músico.