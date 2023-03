Depois dos singles do disco "Júbilo" - como "Dividir Amor", a versão acústica de "All We Need Is Love" e "Difícil Demais" - Virgul está agora de regresso com "Elijah".

O tema é dedicado à filha mais nova e conta com letra de Ben Monteiro e Alex D'Alva. Na composição musical, Virgul contou com e Toty Sa'Med, LBeatz e Stego que também assina a produção do single.

O videoclipe, que conta com as participações especiais das duas filhas do cantor - Carolina e Elijah - e, segundo a Warner Music, "é uma ode ao amor entre pais e filhos" - veja aqui o vídeo.