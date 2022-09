Esta terça-feira, dia 13 de setembro, o grupo esteve no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, para inaugurar uma exposição de fotografia que celebra os 35 anos do álbum. "Dos registos em estúdio aos dias pela estrada, passando por momentos em palco, a banda partilhara várias fotografias nunca divulgadas ao público", lê-se em nota de imprensa.

A exposição, com 35 fotografias e curadoria dos próprios Xutos & Pontapés, ficará patente naquele centro comercial até 30 de outubro.

"A ideia para esta exposição surgiu em 2019, quando foi feita aqui a exposição do Prince. Vim cá ver, entusiasmei-me e passei essa ideia ao nosso escritório e ao nosso manager, que começou a desenvolver o trabalho. Aconteceu e estamos aqui", conta Kalu em entrevista ao SAPO Mag.

"Temos muitas memórias. Foi um trabalho de quase um ano porque vínhamos da gravação de um disco ao vivo, o 'Rock Rendez Vous', e a seguir passámos a trabalhar a sério para este álbum, o 'Circo de Feras', com um produtor que nos ajudou bastante, o Carlos Maria Trindade. Nunca tínhamos tido aquelas condições - condições de estúdio, de promoção, de fotografia e isso tudo. E foi do agrado do público e, a partir daí, a banda, que era uma banda de fim de semana, passou a ser uma coisa mais estável, mais a sério. Foi essa a grande mudança", recorda Tim.

Veja no vídeo a inauguração da exposição:

"O disco foi um ponto de viragem na carreira", acrescenta o vocalista dos Xutos & Pontapés. "Às vezes, quando se ouve o 'Circo de Feras' ainda se estranha um bocadinho o som da época, mas as fotografias mostram tudo: éramos cinco malucos novos a tentar fazer uma coisa que não sabíamos muito bem o que era. E, pronto, conseguimos", brinca.

Ao SAPO Mag, a banda lembra que vai celebrar os 35 anos do álbum com um concerto especial no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, no dia 23 de setembro. O grupo vai ainda subir ao Teatro Tivoli, em Lisboa, nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro às 21h30. No dia 5, haverá uma sessão extra às 17h30.

Os bilhetes para os concertos já se encontram em pré-venda e em exclusivo para clientes MEO - saiba mais aqui.

"Vamos fazer um concerto só sobre o 'Circo de Feras', em novembro. Ainda estamos a reunir material para fazer uma caixa comemorativa da ocasião com muitas coisas - além do disco, vai ter gravações antigas e coisas inéditas", revela Tim ao SAPO Mag.

Os Xutos & Pontapés, uma das mais longevas bandas do rock português, surgiram há 43 anos, contando a partir do primeiro concerto, a 13 de janeiro de 1979 nos Alunos de Apolo, em Lisboa.