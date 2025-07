Zarko, artista madeirense que conquistou as redes sociais com os primeiros singles, estreou-se no MEO Marés Vivas este domingo, 20 de julho. Veja na galeria as imagens.

Veja mais sobre MEO Marés Vivas 2025 O festival regressa a Vila Nova de Gaia de 18 a 20 de julho. Acompanhe aqui todas as novidades