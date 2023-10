Entre Olhares 2023 - Em Novembro, o Barreiro enche-se de olhares do país inteiro.

O Entre Olhares - Mostra de Cinema Português está de regresso com a quinta edição de 4 a 18 de Novembro.

O festival traz 60 filmes à cidade do Barreiro, que compõem o programa deste ano, entre curtas e longas-metragens, exibidos no Cine Clube do Barreiro e numa das salas da Castello Lopes Cinemas do Fórum Barreiro.

Desde a primeira edição em 2019 que o Entre Olhares tem vindo a proporcionar ao público a atualidade do cinema português, através de um panorama representativo, não só em géneros cinematográficos, mas também de realizadores de vários pontos do país. O programa está repleto de produções muito recentes e contempla obras que iniciaram o seu percurso em grandes festivais de cinema até às estreias que terão lugar no festival.

O programa completo pode ser consultado em entreolhares.org

