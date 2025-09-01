Um Brasil onde os velhotes são tratados como um incómodo a exilar bem longe de quem tem idade para contribuir para a sociedade, laboralmente falando. Tereza pode ter 77 anos, mas não vai abdicar dos seus sonhos por cumprir, ou da sua liberdade, assim tão facilmente. Embarca numa viagem através das águas da Amazónia para realizar um último sonho.
Realizado por Gabriel Mascaro e vencedor do Urso de Prata na mais recente edição do Festival de Cinema de Berlim, "O Último Azul" junta no elenco Denise Weinberg, Rodrigo Santoro & Miriam Socarras.
4 DE SETEMBRO NOS CINEMAS
PASSATEMPO
A Nitrato Filmes e o SAPO Mag têm para oferecer:
* 5 bilhetes duplos para uma sessão à escolha nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), quinta-feira a domingo (4 a 7 de setembro, horários a confirmar pelos premiados);
* 5 convites duplos para uma sessão à escolha no Cinema Trindade (Porto), quinta-feira a domingo (4 a 7 de setembro, horários a confirmar pelos premiados), excluindo sábado, dia 6, às 21h30.