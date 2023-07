A muito aguardada expansão televisiva do universo cinematográfico "John Wick" já tem data de estreia.

A novidade foi dada durante o painel dedicada à produção na convenção Comic-Con San Diego no fim de semana, onde foi descrita como uma "série em três partes".

Tratada como um grande evento televisivo, a "primeira parte" será lançada a 22 de setembro e as restantes a 29 de setembro e 6 de outubro.

Estas datas, originalmente as da estreia na Peacock, a plataforma de streaming apenas disponível nos EUA, foram confirmadas posteriormente pelas redes sociais da Amazon Prime Video, que ficou com os direitos internacionais.

A minissérie foca-se em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e as histórias têm lugar em 1975, 40 anos antes dos filmes com Keanu Reeves.

No centro dos acontecimentos estará a versão mais jovem de Winston Scott (Ian McShane nos filmes, Colin Woodell no pequeno ecrã), forçado a regressar a um mundo que pensava ter deixado para trás e a uma tentativa brutal para conseguir o controlo do hotel.

Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Ayomide Adegun, Peter Greene, Jeremy Bobb e Katie McGrath são outros nomes num elenco onde se destaca Mel Gibson como uma personagem chamada Cormac, de quem não são conhecidos mais detalhes.

