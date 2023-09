"As Viúvas de Quinta-feira" chegou esta quinta-feira, dia 14 de setembro, à Netflix. A minissérie mexicana conta com seis episódios de 45 minutos e está repleta de drama.

"Todos julgam que estas cinco famílias são perfeitas e sem qualquer falha a apontar. Mas os segredos mais negros escondem-se na intimidade. No bairro paradisíaco de Las Cascadas, as aparências certamente iludem", começa por resumir o serviço de streaming.

A minissérie arranca quando Teresa (Irene Azuela) chega a casa e encontra o marido Tano (Omar Chaparro) e dois dos amigos dele mortos. "O sucedido deixa chocados os demais residentes do luxuoso bairro de Altos de la Cascada, e todos consideram que se tratou de um acidente. Porém, não tardam a surgir perguntas acerca do quão 'acidentais as mortes realmente foram, provando que nada é tão perfeito quanto parece ser em Altos de la Cascada", adianta a Netflix.