Fim de ano é sempre sinónimo de balanços, do melhor e do pior.

Nos últimos dias, várias publicações internacionais do mundo de entretenimento lançaram as suas listas de melhores e piores séries de 2023.

Da Entertainment Weekly ao The Telegraph, há uma série que gera consenso no top das piores do ano: "The Idol", drama sobre os bastidores da indústria musical criado por Sam Levinson ("Euphoria"), com Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, é destacado por várias publicações pelos piores motivos.

"Citadel", da Amazon Prime Video, também é eleita no ranking de vários sites. A série é uma produção de AGBO, dos irmãos Russo e David Weil, e protagonizada por Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, em conjunto com Stanley Tucci e Lesley Manville.

"Toda a Luz Que Não Podemos Ver", minissérie da Netflix baseada no romance vencedor do prémio Pulitzer Anthony Doerr e com realização de Shawn Levy, também recebeu vários comentários negativos.

AS PIORES SÉRIES DE 2023:

Top da Entertainment Weekly

"The Idol" (HBO Max) "Citadel"(Amazon Prime Video) Vários reboots - "That '90s Show" (Netflix) ou "Brilhantina: A Ascensão das Pink Ladies" (Skyshowtime)

Top The Telegraph

"The Idol" (HBO Max) "Next Level Chef" (ITV1) "Great Expectations" (BBC One) "Citadel" (Amazon Prime Video) "The Reckoning" (BBC One)

Top TV Insider

"The Idol" (HBO Max) "Suburban Screams" (Peacock) "Toda a Luz Que Não Podemos Ver" (Netflix) "Desejo Obsessivo" (Netflix) "Wolf Pack" (Paramount+)

Top Metacritic