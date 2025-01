Após as séries com personagens que nasceram nos filmes, “Ganhar ou Perder” será a primeira série original dos estúdios Pixar.

O Disney+ divulgou o trailer e anunciou que o primeiro episódio ficará disponível a 19 de fevereiro.

Ao longo de oito episódios, a série "conta as histórias interligadas de oito personagens diferentes – os miúdos inseguros, os seus pais super-protetores, e até um árbitro que está mal de amores – à medida que estas se preparam para um jogo de softball no âmbito de um campeonato", resume o serviço.

VEJA O TRAILER DOBRADO.

A série foi criada, escrita, realizada e produzida por Carrie Hobson e Michael Yates, que trabalharam juntos em "Toy Story 4" e tiveram a ideia de pôr em evidência perspetivas diversas dos mesmos acontecimentos a partir do seu dia a dia na Pixar.

"Éramos ambos artistas de histórias no filme e falávamos de muitas coisas que se passavam no filme, bem como de coisas que se passavam no mundo – acontecimentos atuais e notícias. Tínhamos sempre reações diferentes ou interpretações diferentes da mesma reunião. Um de nós dizia: 'Correu muito bem!' e o outro: 'Não! Como assim? Foi terrível.' Apercebemo-nos de que as nossas experiências pessoais moldam a nossa perceção dos acontecimentos. Quisemos contar uma história que ilustrasse tudo isso”, resumem no comunicado oficial.