"Lugar 54", "Darkness: Aqueles que Matam", "A Cela 211", "A Muerte", "Grimsburg", "Clean Slate " ou "Vinagre de Sidra" foram das primeiras estreias de um mês que também já trouxe os regressos de "One Piece" (versão animé), "Os Green na Cidade Grande", "Invejosa", "Sintonia" ou "Sweet Magnolias" ao pequeno ecrã.

Entre as novidades já estreadas está "Common Side Effects", a nova série de animação para adultos da Adult Swim (casa de "Rick e Morty", "Samurai Jack" ou "Primal"), cujos dois primeiros episódios estão disponíveis desde dia 3 na plataforma Max. A premissa é um achado: e se houvesse um medicamento capaz de curar tudo? Felizmente, o arranque sugere que a abordagem está à altura, com uma conjugação difícil (mas que aqui parece espontânea) de humor, drama e thriller ancorada num jogo do gato e do rato. O SAPO Mag falou com os criadores, Joseph Bennett (""Scavengers Reign") e Steve Hely ("American Dad"), que garantem querer continuar a explorar esta história - assente "num ponto nevrálgico de muitos temas: drogas, saúde, dinheiro, lucro" - para além da primeira temporada.

Invencível Invencível

Outra aposta forte na animação, também apontada para adolescentes e adultos, "Invencível" está de volta para a terceira temporada. Os três primeiros episódios já podem ser vistos na Amazon Prime Video a partir desta quinta-feira, dia 6, e os restantes chegarão à plataforma de streaming semanalmente. A saga criada por Robert Kirkman (mais conhecido por "The Walking Dead") tem sido das mais inventivas a dar novo embalo às aventuras de super-heróis nos últimos anos e a fase mais recente traz desafios de peso: o protagonista prepara-se para um reencontro com o pai, que tentar provar o seu arrependimento, e para enfrentar a raça extraterrestre Vitrium, da qual descende. Mas é provável que estas inquietações não sejam resolvidas nos capítulos prestes a chegar, uma vez que a série já foi renovada para a quarta temporada.

Dia 10, a SkyShowtime acolhe "The Agency", protagonizada por Michael Fassbender e com Richard Gere, Jeffrey Wright e Jodie Turner-Smith no elenco. Adaptação da aclamada série francesa "Le Bureau" (que se chamou "A Agência Clandestina" em Portugal), é um thriller político e de espionagem centrado num agente da CIA cuja nova rotina, em Londres, o atira para uma trama de intriga internacional marcada pelo regresso de uma antiga amante. Criada pelos irmãos britânicos Jez e John-Henry Butterworth, até aqui mais conhecidos como argumentistas ("Le Mans '66: O Duelo", "Indiana Jones e o Marcador do Destino"), a aposta arranca com dois episódios dirigidos pelo conterrâneo Joe Wright, realizador de "Expiação" e "A Hora Mais Negra".

Hora do check in: as primeiras imagens da terceira temporada de 'The White Lotus' The White Lotus

Talvez a estreia mais aguardada do mês, a terceira temporada de "The White Lotus" chega dia 17 à Max com oito novos episódios - disponíveis na plataforma ao ritmo de um por semana, às segundas-feiras. Desta vez, o destino é a Tailândia (depois do Hawai e Itália) e a estância turística de luxo que dá nome à série conta apenas com um regresso de épocas anteriores - a funcionária Belinda Lindsey, interpretada por Natasha Rothwell, que participou na primeira temporada. Mas o elenco da sátira trágica de Mike White é mais uma vez apetecível: Walton Goggins, Jason Isaacs, Carrie Coon, Parker Posey e Michelle Monaghan são alguns dos nomes sonantes de uma série que também se tem destacado pelas revelações. E é possível que alguns voltem a estas paragens nos próximos anos, tendo em conta que a quarta época da comédia dramática já está assegurada.

Sugestão para toda a família, "Ganhar ou Perder" está entre as apostas do Disney+ e chega à plataforma no dia 19. A animação é a primeira série original da Pixar e acompanha histórias interligadas de oito personagens - crianças, os seus pais e um árbitro - em torno de um campeonato de softball. Comédia desportiva de oito episódios, foi criada, escrita, realizada e produzida por Carrie Hobson e Michael Yates, que trabalharam juntos em "Toy Story 4" e tiveram a ideia de explorar perspetivas diversas dos mesmos acontecimentos a partir do seu dia a dia nos estúdios. Will Forte, Ian Chen, Jo Firestone e Rosa Salazar dão voz a alguns dos protagonistas.

Dia Zero

Na Netflix, destaque para "Dia Zero", com estreia agendada para dia 20. Além de ser a primeira série protagonizada por Robert De Niro, tem um elenco que já seria de luxo mesmo sem o ator principal: Angela Bassett, Jesse Plemons, Joan Allen, Matthew Modine, Dan Stevens e Connie Britton são apenas algumas das estrelas do thriller político de seis episódios. A ação parte de um ciberataque de grande escala que obriga um antigo presidente norte-americano a sair da reforma e reunir uma equipa para travar o caos. Eric Newman, que criou "Narcos" ou "Griselda", é o showrunner e um dos autores da minissérie integralmente dirigida por Lesli Linka Glatter, cujo percurso inclui "Mad Men" e "Segurança Nacional".

Dia 21, há nova série de Steven Knight no Disney+. Depois de "Peaky Blinders" ou "Taboo", o realizador e argumentista britânico volta a revisitar o passado com "Mil Golpes", ambientada na mistura cultural londrina após a Revolução Industrial. Em foco está o submundo do boxe, percorrido por dois imigrantes jamaicanos, e o gangue Forty Elephants, dedicado a roubos e composto exclusivamente por mulheres. Inspirada em factos reais, a série de seis episódios traz a combinação de drama e crime pela qual o seu autor se tem notabilizado, com Stephen Graham, Erin Doherty e Malachi Kirby nos papéis principais.

Fique a par de todas as estreias de fevereiro:

