“Lost na Fuseta”, com dois episódios, inspira-se no romance homónimo do escritor alemão Holger Karsten Schmidt, que assina com o pseudónimo Gil Ribeiro.

A minissérie é protagonizada por Leander Lost, “um inspetor excecional e autista”, que “no âmbito de um programa de intercâmbio europeu, é transferido para a pequena vila piscatória da Fuseta, no Algarve”.

É lá que, juntamente com os detetives Graciana Rosado e Carlos Esteves, investiga “o assassinato de um detetive privado”, refere a sinopse da RTP.

“Lost na Fuseta”, que será exibida no sábado e no domingo, às 15h00, e estará também disponível na RTP Play, é protagonizada pelo ator Jan Krauter e o elenco integra vários atores portugueses, nomeadamente Filipa Areosa, Adriano Carvalho e José Fidalgo.

Esta produção alemã contou, já este ano, com apoio financeiro do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema para a produção de mais dois episódios, com um total de 594.000 euros.