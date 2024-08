Matthew Fox é a mediática e surpreendente novidade no elenco de "The Madison", a nova série de Taylor Sheridan com Michelle Pfeiffer como protagonista que será a sequela de "Yellowstone".

Revelado pela série "Adultos à Força" na década de 1990, Fox continua a ser mais associado a "Lost - Perdidos" em 2004, cujo sucesso estratosférico o catapultou para o estrelato global, mas tem estado praticamente retirado desde 2015, regressando apenas para ser o protagonista e produtor da minissérie "Last Light" (2022).

Segundo a imprensa norte-americana, o ator, atualmente com 58 anos, interpretará Paul, um “solteirão independente que adora atividades ao ar livre”.

Kurt Russell, que seria um nome desejado pela produção, não está entre as novas confirmações do elenco, onde surgem Elle Chapman ("Um Homem Chamado Otto) e Beau Garrett ("Girlfriend’s Guide to Divorce", "The Good Doctor", "As Inseparáveis").

Além de Pfeiffer e agora Fox, o outro peso pesado é Patrick J. Adams, conhecido por "Suits", como um jovem banqueiro de investimentos chamado Russell McIntosh.

Com a anunciada saída de Kevin Costner de "Yellowstone" em maio de 2023, foi anunciado que estava em preparação uma sequela que poderia ter Matthew McConaughey como protagonista.

Nas últimas semanas, foi revelado que o título será "The Madison" e com Pfeiffer no centro da ação, no papel de uma rica matriarca, Stacy Clyburn, que leva a família de Nova Iorque para o estado de Montana após a morte trágica do seu marido e cunhado num acidente de avião.

A produção deverá arrancar ainda este mês e a estreia será algures em 2025, após a exibição da segunda parte da quinta e última temporada de "Yellowstone".