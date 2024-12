"Não me Deixes" estreia-se esta segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 22h00, na RTP2. "Um drama italiano emocionante passado numa Veneza sombria e invulgar", resume o canal.

A série segue Elena, uma agente da polícia que investiga crimes cibernéticos, violência contra menores e casos de crianças desaparecidas. "A descoberta do corpo de um rapaz na lagoa de Veneza faz com que regresse à cidade que deixou há 20 anos. Em Veneza, reencontra Daniele, o grande amor da sua juventude, vice-comissário da Brigada de Homicídios, casado com a sua melhor amiga, e responsável pelo caso", destaca a RTP2.

Ao longo dos episódios, o passado mistura-se com o presente, enquanto Elena tenta deter os monstros e salvar as crianças. Quanto mais explora a deep web, mais se apercebe da gravidade.

A primeira temporada da série conta com oito episódios. "Um drama emocional com muito suspense que nos leva à descoberta da verdade e de um mundo de violência e cheio de distrações, tendo como cenário uma cidade historicamente deslumbrante", remata o canal.