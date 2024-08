"Sangue em Viena" estreia-se na próxima segunda-feira, dia 5 agosto, à meia-noite e meia, na RTP2. Matthew Beard, Juergen Maurer, Luise Von Finckh, Jessica de Gouw, Conleth Hill e Amelia Bullmore são os protagonistas.

A série companha a história de um jovem e brilhante médico inglês que se junta a um inspetor da polícia na investigação de uma série de assassinatos invulgares e perturbadores, alguns dos casos mais misteriosos e sangrentos de Viena.

"As extraordinárias capacidades de perceção e compreensão do jovem e a tenacidade energética do inspetor vão ser colocadas à prova numa cidade agitada pelo choque de culturas e ideias", resume a RTP2.

A primeira temporada de "Sangue em Viena" conta com seis episódios, para ver de segunda a sexta-feira, ao final da noite, a partir de 5 de agosto na RTP2.