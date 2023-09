Após dez episódios lançados em março de 2022, a série "Our Flag Means Death" está de volta para uma segunda temporada na HBO Max.

Filmada em Auckland, na Nova Zelândia, a produção que junta comédia e aventuras de piratas e que tem como grande atração o vencedor do Óscar Taika Waititi como ator, realizador e produtor executivo, regressa com oito novos episódios a partir de 5 de outubro, anunciou a plataforma.

"Uma crise de meia-idade com piratas pareceu-me uma forma fantástica de entrar num género que nem me interessava muito", revelava o criador David Jenkins numa entrevista no ano passado ao SAPO Mag por Zoom, a série baseia-se (muito) vagamente nas verdadeiras aventuras do aspirante a pirata do século XVIII, Stede Bonnet", interpretado interpretado pelo neozelandês Rhys Darby.

"Depois de trocar a vida aparentemente encantada de um cavalheiro pela de um bucaneiro arrogante, Stede tornou-se capitão do navio pirata Revenge. A lutar para ganhar o respeito da sua tripulação potencialmente amotinada, a sorte de Stede mudou após um encontro fatídico com o infame Capitão Barba Negra (Taika Waititi). Para sua surpresa, os muito diferentes Stede e Barba Negra encontraram mais do que amizade em alto mar... eles encontraram o amor. Agora, têm de sobreviver", destaca o comunicado oficial sobre os novos episódios.

Para além de Darby e Waititi, regressam ao elenco Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O'Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon e Leslie Jones. Entre as estreias estão Ruibo Qian, Madeleine Sami, Anapela Polataivao e Erroll Shand, além de Minnie Driver e Bronson Pinchot.