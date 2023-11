A série "Prison Break" vai ter uma nova vida.

Uma nova iteração está a ser preparada e escrita por Elgin James, um dos criadores da série "Mayans MC", que terminou com quinta temporada em julho.

O projeto está nas primeiras etapas de desenvolvimento na Hulu, a plataforma de streaming que passará em breve para o controlo total da Disney, que ficou com os direitos de "Prison Break" após comprar a 20th Centurx Fox e 20th Century Fox Television em 2019.

A potencial nova série vai passar-se no mesmo mundo, mas não se vai centrar nas personagens interpretadas por Wentworth Miller e Dominic Purcell no programa original.

"Prison Break" estreou na Fox em 2005, centrando-se em Michael Scofield (Miller), um engenheiro que cometia um assalto à mão armada para ser condenado e ir parar à mesma prisão onde está encarcerado o irmão Lincoln Burrows (Purcell), sentenciado à morte por um crime que diz não ter cometido.

A primeira temporada, considerada a melhor e que gerou um fenómeno de obsessão e culto que se prolongou por videojogos, revistas e livros, acompanhava o plano complexo de Michael para libertar o irmão, que acabava por atrair a atenção de outros presos.

Ainda com Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Marshall Allman, Wade Williams e Paul Adelstein, seguiram-se mais quatro temporadas e um telefilme até 2017 que acompanharam as consequências da fuga, uma nova prisão no Panamá e a revelação de toda a conspiração que levou à detenção original de Lincoln.