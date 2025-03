"The Dealer" vai ser uma das próximas séries com previsível prestígio da Apple TV+, com o promissor envolvimento de Jessica Chastain e Adam Driver à frente das câmaras e atrás como produtores executivos.

A história decorre no mundo da arte de alta gama e a imprensa especializada norte-americana confirmou que a plataforma conquistou o projeto já com encomenda para avançar para produção após um leilão muito competitivo em Hollywood.

Para Jessica Chastain, trata-se do segundo projeto na Apple TV+ depois de "The Savant", ainda por estrear. No caso de Adam Driver, trata-se do seu primeiro projeto televisivo desde o fim de "Girls" em 2017.

A história de "The Dealer" é descrita como “uma exploração mordaz do poder, classe, sedução e cultura ambientada no mundo brilhante do mercado da arte de alta gama, contada pelos olhos de uma aspirante a super galerista (Chastain) e o relacionamento complicado com o seu artista mais talentoso e enervante (Driver)”.

O novo projeto é da Media Res, a mesma produtora de "The Morning Show" e "Pachinko", outras séries de prestígio da plataforma.