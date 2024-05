O Disney+ divulgou esta sexta-feira um primeiro teaser da terceira temporada da série "The Bear", juntamente com uma imagem inédita (em cima).

Sem surpresa, a plataforma confirmou oficialmente o que fora anunciado em fevereiro por John Landgraf, chairman da FX: todos os episódios serão disponibilizados à data de estreia.

Nos EUA, a data anunciada para os dez episódios é 27 de junho.

VEJA O TEASER.

Foi ainda revelada uma descrição oficial: "As aventuras e desventuras de Carmen “Carmy” (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nos seus esforços para elevar The Bear, o modesto estabelecimento que transformaram num restaurante sofisticado, ao mais alto nível. Tudo isto enquanto dão o seu melhor para manter o seu negócio no ativo. Todos os dias há uma batalha a travar no negócio da restauração. Carmy esforça-se mais do que nunca e exige excelência à sua equipa, que dá o seu melhor para corresponder à sua determinação".

"A sua busca pela excelência culinária vai levar a equipa a novos patamares e a reforçar os laços que mantêm o restaurante unido. À medida que a equipa aumenta de tamanho, cada membro esforça-se por atingir um nível de serviço superior na sua função. Na indústria da restauração, nunca se está em terra firme, e é neste espírito de constante mudança que surgem novos desafios e oportunidades. Os nossos chefs já aprenderam que cada segundo conta, mas nesta temporada vamos perceber se têm aquilo que é preciso para chegar mais longe", acrescenta o Disney+.

Além dos Emmys e Globos de Ouro, "The Bear" arrecadou vários prémios, incluindo a distinção como Programa de TV do Ano do AFI e ainda um WGA Award, um PGA Award, um Film Independent Spirit Award, um American Cinema Editors Award e um ACE Eddie Award.

Jeremy Allen White conquistou também o prémio de interpretação de comédia nos Globos de Ouro, nos SAG Awards e nos Critics Choice Awards.